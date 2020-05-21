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  3. 21 Mayıs 2020 22:36

İzmir'de ''çemberli'' sosyal mesafe!

İzmir Büyükşehir Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında Kordon'da "çemberli sosyal mesafe" uygulaması başlattı. Bu uygulama renkli görüntülere sebep oldu.

İzmir'de ''çemberli'' sosyal mesafe!
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, özellikle akşam saatlerinde İzmirlilerin dinlenme mekanı olan Kordon'da 2,5 metrelik aralıklarla 4 metre çapında çemberler çizdi.

Bu kapsamda bölgeye gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uygun olarak söz konusu çemberlerde oturmayı tercih etti.

Uygulamanın Karşıyaka, Bayraklı Sahili, Buca Hasanağa Bahçesi, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı olmak üzere kentin farklı noktalarındaki yeşil alanlarda devam edeceği belirtildi.

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