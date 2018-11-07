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  3. 07 Kasım 2018 11:43

İzmir'de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

İzmir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5'i Suriyeli 9 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
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İzmir'de, DEAŞ terör örgütüne finansal kaynak sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden öpropagandasını yaptıkları gerekçesiyle 4’ü Türk vatandaşı, 5'i Suriyeli toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah saatlerinde DEAŞ terör örgütüne yönelik, şehir merkezinin yanı sıra Menemen, Aliağa ve Torbalı ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Ortadoğu’daki çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları, DEAŞ terör örgütüne İzmir’de finans kaynakları sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden örgütün propagandasını yaptıkları belirtilen 4’ü Türk, 5’i Suriye uyruklu 9 şüpheli, adreslerine yapılan operasyonlarda gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda örgüte gönderileceği değerlendirilen yüklü miktarda para, örgüte ait sözde bayraklar ve çok sayıda doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

DHA

izmir , deaş
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