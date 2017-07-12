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  3. 12 Temmuz 2017 10:16

İzmir'de deniz ulaşımı durdu

İzmir'de grev nedeniyle yolcu ve araba vapuru seferleri durduruldu.

İzmir'de deniz ulaşımı durdu
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İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliyat Turizm ve Ticaret A.Ş. (İZDENİZ) ile Türk-İş'e bağlı Türkiye Denizciler Sendikası (TDS) arasında, 250 personeli kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca, yolcu vapurları ve araba vapurlarında grev başladı.

Ocak ayından bu yana TDS ile İZDENİZ arasında süren görüşmeler, ücret zammı maddelerinde tıkandı. Son gün yapılan görüşmeden de sonuç çıkmayınca, sendika daha önce aldığı karar doğrultusunda bugün greve çıkma kararı aldı. İZDENİZ çalışanları bugün saat 06.00'dan itibaren yolcu vapurları ve araba vapuru seferlerini durdurdu.

'66 YILDIR İLK KEZ GREVE GİTTİK' 

Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı Vapur İskelesi önünde toplanan yaklaşık 50 kişilik grupla birlikte açıklama yapan TDS Genel Başkanı Dr. Hasan Pekdemir, "Türkiye Denizciler Sendikası'nın 66 yıllık tarihinde ilk kez bir grev uygulamasına geçiyoruz. Bu şunu gösteriyor, biz gerçekten diyalogdan yana, barışçıl, her şeyi masa başında konuşarak, tartışarak çözüme ulaşmasını isteyen bir sendikayız. Politik olarak da yaklaşımımız böyle, ama maalesef İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde bir sonuç alamadık. Dün akşam geç saatlere kadar Türk-İş bölge temsilcisi arkadaşlar ile Başkan Aziz Kocaoğlu'yla yaptığımız görüşmelerden de maalesef bir sonuç alamadık. Dolayısıyla görüşmelerden bir sonuç alamayınca da bu sabah itibariyle de grevi uygulamak durumunda kaldık" dedi.
Grup Bostanlı İskelesi önündeki bekleyişini sürdürüyor.


DHA

grev , büyükşehir , belediye , deniz ulaşımı , izmir , vapur , izdeniz