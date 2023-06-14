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İzmir'de deprem! Çevre illerden de hissedildi

İzmir'de deprem! Çevre illerden de hissedildi
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İzmir'in Buca ilçesinde saat 08.53'te 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 binden fazla canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ederken bu sefer de İzmir sallandı.

AFAD'dan alınan son dakika bilgilere göre; İzmir'in Buca ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı yerin 10.19 km derinliğinde gerçekleşirken deprem çevre ilerden de hissedildi.

Öte yandan Avrupa Sismoloji Merkezi depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

Etiketler izmir deprem deprem oldu
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