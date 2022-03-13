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İzmir'de deprem! Halk sokağa fırladı

İzmir'de deprem! Halk sokağa fırladı

İzmir'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü İzmir'in Dikili ilçesinin 10 km açığı olarak belirlenen deprem bölgede büyük korkuya yol açtı.

İzmir'de saat 21:00 sularında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünün Midilli Adası'nın güneyi olarak belirlerken depremin büyüklüğünü de 3,7 olarak açıkladı.

AFAD ise depremin Dikili ilçesinin 10 kilometre açıklarında Ege Denizi'nde meydana geldiğini ve 3.7 büyüklüğündeki depremin derinliği 3.20 km olarak açıkladı.

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Bugün 1992 Erzincan depreminin yıl dönümü

Bundan tam 30 yıl önce bugün 13.03.1992’de Erzincan’da 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Deprem de 653 kişi hayatını kaybetmiş 6702 bina hasar görmüştü.

Etiketler izmir'de deprem deprem oldu deprem
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