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  3. 30 Ekim 2020 19:10

İzmir'de deprem kaosu! Kente girişler durduruldu

İzmir Valiliği, kente girişlerin ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını duyurdu. Deprem sonrası paniğe kapılan bazı vatandaşlar yola çıkınca trafik sıkışıklığı meydana geldi.

İzmir'de deprem kaosu! Kente girişler durduruldu
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İzmir Valilik kararı doğrultusunda İzmir'e girişler bir sonraki duyuruya kadar kapatıldı. Yapılan açıklamada, İzmir-İstanbul otoyolunda çıkışlar İzmir yönünde Saruhanlı veya Turgutlu'dan verildiği duyuruldu.

TRAFİK KİLİTLENDİ

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından artıçı sarsıntılar sürüyor. Paniğe kapılan bazı vatandaşlar, tatil beldelerine doğru yola çıkınca Çeşme Otoyolu'nda trafik sıkışıklığı meydana geldi. 

İZMİR VALİSİ UYARMIŞTI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Vatandaşlarımızdan ricam sakin olmaları, hiç kimsenin gereksiz trafiğe çıkmaması. Şu anda İzmir'de trafik kilitlemiş durumda, gücümüzün bir kısmını o tarafa sevk etmek zorunda kalıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricam, herkes sakin bir şekilde, boş bir alanda beklesin, bizim açıklamalarımızı beklesin." ifadelerini kullandı.

DHA

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