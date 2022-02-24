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İzmir'de ekmeğe çifte darbe! Hem gramajı düştü hem zam geldi!

İzmir'de ekmeğe çifte darbe! Hem gramajı düştü hem zam geldi!

İzmir'de ekmeğin gramı 230'dan 210'a düşürüldü, fiyatı ise 2,5 liradan 3 liraya çıkarıldı.

İzmir Ticaret Odası'nın (İZTO) bugünkü meclis toplantısında ekmeğe zam gündeme geldi. Oturumda meclis üyelerinin oylarına sunulan zam talebi, oybirliğiyle kabul edildi. Böylece 230 gramı 2,5 liradan satılan ekmeğin hem fiyatı arttı hem de ağırlığı düştü.

İzmir'de ekmeğin yeni gramajı 210 olurken fiyatı 3 liraya çıkarıldı. Zamlı fiyat 25 Şubat tarihinden itibaren geçerli olacak.

Zam kararına ilişkin konuşan İZTO Ekmek ve Unlu Mamuller Grubu Meslek Komitesi Meclis Üyesi Hüseyin Sağır, “Ekmek fiyatında güncelleme kararı alındığı için çok teşekkür ederim. Yoksa çok sıkıntılı durumlar olacaktı. Bizim girdilerimize şu anda yüzde 55 zam geldi. Biz, yüzde 30 zam yaptık. Para kazanamıyoruz da hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz” dedi. 

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