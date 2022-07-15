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İzmir'de filmleri aratmayan görüntüler: Helikopter otoyola indi

İzmir'de kaydedildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde, otoyola inen helikopterin bir kişiyi aldıktan sonra havalandığı görülüyor.

İzmir'de dün kaydedildiği iddia edilen bir görüntü, sosyal medyada paylaşılmasının üzerinden kısa bir süre sonra gündem oldu. Söz konusu görüntülerde, trafik akışının yoğun olduğu sırada trafiği durdurarak yola inen bir helikopter görülüyor.

BİR KİŞİYİ ALIP UZAKLAŞTI
Tamamen yere inmesinin ardından bir süre bekleyen helikopter, daha sonra bir kişiyi alarak kayıplara karışıyor. Helikopterin sarı beyaz renkte olmasının ise daha çok özel bir helikopter olduğuna işaret ettiği belirtildi.

1 MİLYON İZLENME ALDI
Bu anlar, sosyal medyada paylaşılmasının ardından 1 milyonun üzerinde izlenme aldı. Kullanıcılar, konuyla ilgili çok sayıda yorumda da bulundu. Ancak helikoptere binen kişinin kim olduğu ya da neden helikopterin onu almak için trafiği durdurduğu henüz bilinmiyor.

Etiketler izmir helikopter
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