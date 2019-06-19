İzmir'de flaş karar ! Onur Haftası yasağı kaldırıldı

İzmir'de Onur Haftası'nın Valilik tarafından yasaklanmasının ardından Genç LGBTİ+ Derneği’nin yaptığı yürütmeyi durdurma istemli başvuru, bugün mahkemece görüldü. Mahkeme tarafından 7. İzmir LGBTİ+ Onur Haftası’na dair getirilen yasakla ilgili yürütmenin durdurulması kararı verildi.

İzmir Valiliği’nin 17-23 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan 7. İzmir LGBTİ+ Onur Haftası yasağına karşı Genç LGBTİ+ Derneği’nin yürütmeyi durdurma istemli başvurusu yürütmenin durdurulması kararıyla sonuçlandı.

Pembe Hayat’ın aktardığına göre, Genç LGBTİ+ Derneği’nin yaptığı yürütmeyi durdurma istemli başvuru, bugün mahkemece görüldü. Etkinlik programında yer alan “Bondage Atölyesi” ve “Cinsel Oyuncak Atölyesi” 7. İzmir Onur Yürüyüşü için Cuma yeniden yapılacak değerlendirmenin ardından yapılıp yapılamayacağına dair karar verilecekken, bunun dışındaki 7. İzmir LGBTİ+ Onur Haftası’na dair getirilen yasakla ilgili yürütmenin durdurulması kararı verildi. Karar, ikiye bir oyla alınmış olup, bir karşıt oyun etkinliklerin tümü için yürütmenin durdurulmasına dair olması gerektiği yönünde.

VALİLİK YASAĞI HAZİRAN’DA DUYURMUŞTU

Valilik, 14 Haziran’da web sitesi üzerinden yayımladığı açıklama ile 17 Haziran’da başlaması planlanan İzmir LGBTİ+ Onur Haftası’nın yasaklandığını duyurmuştu:

“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A-C maddeleri gereğince ilimizde yaşayan insanların huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu güvenliği ve esenliğinin sağlanması; milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, olası şiddet ve terör olaylarının önüne geçebilmek amacıyla yapılması planlanan çeşitli etkinlikler Valiliğimizce yasaklanmıştır.