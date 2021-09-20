İzmir'de gevrek ve boyoza zam

İzmir’de gevrek, boyoz ve poğaça fiyatlarına zam geldi. İzmir Şekerciler ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Esen, fiyatların 2 lira 50 kuruş olarak güncellendiğini duyurdu.

İzmir Şekerciler ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı İhsan Esen, gevrek, boyoz ve poğaça fiyatlarına zam yapıldığını açıkladı.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre Esen, 2 liraya satılan gevrek, boyoz ve poğaçanın 50 kuruşluk zam sonrası 2.5 TL olduğunu bildirdi.

Esen yaptığı açıklamada, “Uzun süren çalışmalarımız sonucu, 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere gevrek, boyoz, poğaça, yumurta, peynir fiyatları 2 lira 50 kuruş olarak güncellenmiştir. Sektörümüze, esnafımıza duyurulur. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin” dedi.