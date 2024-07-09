  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İzmir'de göçmen faciası: 7 kişi hayatını kaybetti

İzmir'de göçmen faciası: 7 kişi hayatını kaybetti

İzmir'de göçmen faciası: 7 kişi hayatını kaybetti
Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından düzensiz göçmenlere ilişkin yaptığı açıklamada 7 düzensiz göçmenin Ege Denizi'nde yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün İzmir'in Çeşme ilçesi Karaada'da 19 düzensiz göçmenin kurtarıldığını, 7 düzensiz göçmenin ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

 Yerlikaya, bugün İzmir'in Çeşme ilçesinde saat 10.47'de Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu, bölgede bulunan balıkçı teknesi tarafından bir düzensiz göçmenin denizden alındığı ve denizde düzensiz göçmenlerin olabileceği ihbarının alındığını duyurdu.

19 KİŞİ KURTARILDI

4 sahil güvenlik botu, bir sahil güvenlik helikopteri ve bir sahil güvenlik dalış timinin sevk edildiğini ifade eden Yerlikaya, "Sahil Güvenlik unsurları tarafından yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde ada üzerinden 18 ve bölgedeki balıkçı teknesinden bir düzensiz göçmen olmak üzere toplam 19 düzensiz göçmen sağlık durumları iyi olarak kurtarılmış, maalesef 7 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır." dedi.

Yerlikaya, göçmenin bulunması için arama kurtarma çalışmaları titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

Etiketler izmir göçmen facia
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Peugeot’dan elektrikli D-SUV atağı... Elektrikli yeni E-5008'i İsveç'te kullandık Peugeot’dan elektrikli D-SUV atağı... Elektrikli yeni E-5008'i İsveç'te kullandık Hastaların çilesi onun hobisi oldu: 22 yıldır hastalarından çıkan taşları biriktiriyor Hastaların çilesi onun hobisi oldu: 22 yıldır hastalarından çıkan taşları biriktiriyor Hava durumu bozuyor: Yağış ve fırtına için sarı kodlu uyarı geldi Hava durumu bozuyor: Yağış ve fırtına için sarı kodlu uyarı geldi ABD'li bankadan altın fiyatları için yeni tahmin ABD'li bankadan altın fiyatları için yeni tahmin Erken seçim anketinde partilerin oy oranları belli oldu Erken seçim anketinde partilerin oy oranları belli oldu Bir ilimize 1 milyar dolarlık piyango vurdu: 5 bin kişi işe alınacak Bir ilimize 1 milyar dolarlık piyango vurdu: 5 bin kişi işe alınacak Tatilcilere müjde: Sıcaklıklar 8 derece düşecek Tatilcilere müjde: Sıcaklıklar 8 derece düşecek Meksika'da değil Türkiye'de yaşandı: Cezaevine şoke eden baskın Meksika'da değil Türkiye'de yaşandı: Cezaevine şoke eden baskın Çeşme'de facia: 7 kişinin cansız bedeni bulundu Çeşme'de facia: 7 kişinin cansız bedeni bulundu SHP'nin kurucu üyeleri belli oldu SHP'nin kurucu üyeleri belli oldu
Konu: Şimşek'in ev tadilatı... Bakanlıktan açıklama geldi Konu: Şimşek'in ev tadilatı... Bakanlıktan açıklama geldi Eski TÜİK Başkanı da isyan etti: ''Aklımızla dalga geçmeyin'' Eski TÜİK Başkanı da isyan etti: ''Aklımızla dalga geçmeyin''