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İzmir’de halk ekmeğe zam

İzmir’de halk ekmeğe zam
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İzmir'de Halk Ekmek Fabrikası tarafından üretilen 210 gramlık ekmeğin fiyatı 5 liradan, 8 liraya çıkarıldı. Yeni fiyat düzenlemesi 20 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, ''yurttaşlara sağlıklı ve ucuz ekmek sunmak için Grand Plaza Gıda Turizm AŞ’ye bağlı Halk Ekmek Fabrikasında ürettiği ekmeğin fiyatlarının yeniden düzenlendiği'' kaydedildi.

Açıklamada, ''İzmirlileri hijyenik ve sağlıklı ekmekle buluşturmak hedefi doğrultusunda İzmir’de en ucuz ekmeğin yine halk ekmek tarafından satışa sunulacağı'' ifade edildi.

Geçtiğimiz yıl 7 TL olan halk ekmek fiyatı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın göreve gelmesinden sonra 5 TL'ye indirilmişti.

Etiketler izmir ekmek halk ekmek izmir büyükşehir belediyesi
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