İzmir’de helikopter kazası
İzmir’in Çiğli ilçesinde sivil bir helikopter kalkış esnasında yan yattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada iki yaralı olduğu kaydedildi.
İzmir’in Çiğli ilçesinde sivil bir helikopter kalkış esnasında yan yattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada şimdiye kadar 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
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