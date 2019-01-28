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  3. 28 Ocak 2019 23:33

İzmir'de kağıt geri dönüşüm fabrikasında yangın

İzmir'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

İzmir'de kağıt geri dönüşüm fabrikasında yangın
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İzmir'in Menemen ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan  yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Ulukent Sanayi Bölgesi 10006 Sokak'taki naylon ve  kağıt geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, tesisin yanındaki otomotiv yedek parça,  mobilya ve plastik tesislerine de sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk  edildi.

Menemen Kaymakamı Mustafa Özkaynak da olay yerine gelerek çalışmaları  takip etti. Özkaynak, yangının kontrol altına alındığını, olayda can kaybı ya da  yaralanmanın olmadığını söyledi.

Yangın hasara neden oldu.

AA

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