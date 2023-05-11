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İzmir'de kahvehanede silahlı kavga: Çok sayıda ölü var

İzmir'de kahvehanede silahlı kavga: Çok sayıda ölü var
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İzmir'in Menderes ilçesinde kıraathanede çıkan silahlı kavgada 5 kişi öldü.

İzmir'in Menderes ilçesindeki bir kıraathanede çıkan silahlı kavgada 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup konuşmak için ilçedeki kıraathanede bir araya geldi.

Gruptakiler arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine iki tarafın da silah kullandığı kavgada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, olay yeri ve çevresinde inceleme başlattı. 

Etiketler kavga silah kahvehane
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