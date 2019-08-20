İzmir'de ''kayyum'' korkusu: Tüm etkinlikler yasaklandı

İzmir Valiliği, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine yönelik kayyum darbesine karşı yapılacak eylemleri engellemek için kentte eylemleri 10 gün yasakladı.

Konak'ta bulunan Eski Sümerbank önünde kayyum darbesini protesto etmek isteyen İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri'ne yasak kararı tebliğ edildi.

Valilik kararında şu ifadeler kullanıldı:

"Farklı kesimler arasında çatışma çıkmasının önlenmesi, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, cumhuriyetin nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi ve müessif olayların yaşanmaması amacıyla; ilimiz genelinde açık alanda gerçekleşebilecek yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stand açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto vb. eylem ve etkinliklerin 5442 sayılı İl İdaresi kanunun 11/ C maddesi gereğince engellenmesi, ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri yürüyüşleri Kanunu'nun 17.maddesi gereğince belirtilen konuların devamı niteliğindeki her türlü eylem ve etkinliklerini İzmir İl Sınırları içerisinde 19 Ağustos itibariyle 10 gün süreyle yasaklanmıştır."



