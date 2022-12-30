İzmir'de kimyasal paniği! 1 işçi hayatını kaybetti
İzmir'in Aliağa ilçesinde petrokimya üreticisi firmaya ait fabrikada 9 kişi, kimyasal madde zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerden 1'i hayatını kaybetti.
Aliağa'daki petrokimya üreticisi firmaya ait fabrikada bugün saat 14.30 sıralarında 9 işçi rahatsızlandı. İşçiler, ambulanslarla, Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kimyasal maddeden zehirlendiği tahmin edilen işçilerden 1'i yaşamını yitirdi, diğerlerinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
DHA
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