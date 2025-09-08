  1. Anasayfa
İzmir'de konserler iptal edildi

Güncelleme:
Güncelleme:

İzmir'de polis merkezine düzenlenen hain saldırının ardından kentte 8-9 Eylül tarihleri arasında yapılacak konser ve eğlence etkinlikleri iptal edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen saldırı nedeniyle 8-9 Eylül tarihlerinde 94. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapsamında yapılacak konser ve eğlence etkinliklerini iptal etti. Fuar kapsamında Duman, Mor ve Ötesi konserleri ve Tahsin Hasoğlu stand-up gösterisinin iptal edildiği belirtilen duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne yapılan hain saldırıda şehit düşen emniyet mensuplarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Olayda yaralanan iki polis memuru ve bir vatandaşımıza ise acil şifalar diliyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Yaşanan acı olay nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen 94. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında 8-9 Eylül tarihlerinde yapılması planlanan konserler (Duman, Mor ve Ötesi), Atatürk Açık Hava Tiyatrosu'ndaki Tahsin Hasoğlu stand-up gösterisi ve fuar alanında yapılacak eğlence içerikli etkinlikler iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." 

HALK OYUNLARI GÖSTERİLERİ İLE MEHTERAN VE BANDO KONSERLERİ İPTAL EDİLDİ

İzmir Valiliği, Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen saldırı nedeniyle halk oyunları gösterileri ile mehteran ve bando konserlerini iptal edildiğini duyurdu. Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Balçova ilçemizdeki Salih İşgören Polis Merkezi Amirliğine yapılan menfur saldırı nedeniyle, 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu'nun 103. Yıl Dönümü Kutlama Programı içerisinde yer alan, halk oyunları gösterileri ile mehteran ve bando konserleri iptal edilmiştir." 

DHA

