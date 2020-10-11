  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 11 Ekim 2020 09:20

İzmir'de korkutan deprem!

AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir'in Çeşme ilçesine 67 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.

İzmir'de korkutan deprem!
A+ A-

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Ege Denizi'nde saat 08.41'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 26 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin merkez üssü İzmir'in Çeşme ilçesine 67 kilometre uzaklıkta.

Öte yandan, Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.

SON DEPREMLER

afad , son depremler , izmir deprem
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM