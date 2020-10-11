İzmir'de korkutan deprem!

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Ege Denizi'nde saat 08.41'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 26 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin merkez üssü İzmir'in Çeşme ilçesine 67 kilometre uzaklıkta.
Öte yandan, Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.
SON DEPREMLER
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