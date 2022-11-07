İzmir'de korkutan deprem!
Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre; İzmir'in Buca ilçesinde saat 18.06'da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre; İzmir'in Buca ilçesinde saat 18.06'da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 9.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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