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İzmir'de korkutan deprem

İzmir'de korkutan deprem
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AFAD, İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'de saat 10.21 sıralarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Merkez üssü Kuşadası Körfezi olan depremin derinliği 7.22 kilometre olarak ölçüldü. Özellikle İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçelerinde de hissedilen deprem, kısa süreli tedirginliğe neden oldu.

Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. 

AFAD, İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

 

 

Etiketler izmir deprem ege denizi
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