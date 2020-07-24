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  3. 24 Temmuz 2020 21:20

İzmir'de korkutan yangın

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahaleler ile kontrol altına alındı.

İzmir'de korkutan yangın
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Yangın, saat 18.30 sıralarında Ahrandi mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Ormandan yükselen dumanı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı iki helikopterin yanı sıra çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgedeki ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

KONTROL ALTINA ALINDI, SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR 

3 helikopter ve 14 arazözle müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarının sürdürdüğü bildirildi.

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