İzmir'de kuvvetli rüzgar nedeniyle vapur seferlerine ara verildi

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İZDENİZ'den yapılan açıklamada, saat 15.15'ten itibaren yolcu vapuru seferlerinin geçici süreyle iptal edildiği bildirildi.
Bostanlı-Üçkuyular arasındaki araba vapuru seferlerinin ise devam ettiği kaydedildi.
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