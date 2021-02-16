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  3. 16 Şubat 2021 22:56

İzmir'de kuvvetli rüzgar nedeniyle vapur seferlerine ara verildi

İZDENİZ'den yapılan açıklamada, İzmir'de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle vapur seferlerine ara verildiği belirtildi.

İzmir'de kuvvetli rüzgar nedeniyle vapur seferlerine ara verildi
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İZDENİZ'den yapılan açıklamada, saat 15.15'ten itibaren yolcu vapuru seferlerinin geçici süreyle iptal edildiği bildirildi.

Bostanlı-Üçkuyular arasındaki araba vapuru seferlerinin ise devam ettiği kaydedildi.

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