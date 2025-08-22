İzmir’de orman yangını
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
İzmir’in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Menderes'in Çile Mahallesi'ndeki ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı hava unsurları ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi bölgeye sevk edildi.
Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. (DHA)
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol