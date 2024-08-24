İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkan yangına, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR
Yangın, Kemalpaşa ilçesi Armutlu Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda saat 13.51'de çıktı. Orman yangınına ilk müdahale 14.05'te yapılırken, alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 4 helikopter, 17 arazöz, 3 su ikmal, 2 dozer ve 1 yer ekibi ile müdahale başladı.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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