İzmir'de otomobil devrildi: 6 yaralı
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İzmir’in Ödemiş ilçesinde otomobilin dere yatağına yuvarlanması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
İzmir’in Ödemiş ilçesinde, Ali A. idaresindeki otomobil, Üzümlü Mahallesi yakınlarında dere yatağına yuvarlandı.
Kazada 68 yaşındaki sürücü Ali A. ile otomobilde yolcu olarak bulunan 57 yaşındaki Huriye A., 25 yaşındaki Habibe A., 24 yaşındaki Harun A., 4 yaşındaki Necibe A. ve 2 yaşındaki Elif A. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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