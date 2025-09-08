  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İzmir'de polis merkezi saldırısında gözaltı sayısı yükseldi

İzmir'de polis merkezi saldırısında gözaltı sayısı yükseldi

İzmir'de polis merkezi saldırısında gözaltı sayısı yükseldi
Güncelleme:

İzmir'de polis merkezine düzenlenen saldırıda gözaltı sayısı 5'e yükseldi. Öte yandan saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi.

İzmir’in Balçova ilçesinde polis merkezinde 2 polisin şehit olduğu, 2 polisin de yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren E.B. ile babası N.B. ve annesi A.B.'nin ardından soruşturma kapsamında 2 arkadaşı daha gözaltına alındı. Böylelikle gözaltı sayısı 5'e çıktı.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Balçova Salih İşgören Polis Merkezine yönelik gerçekleştirilen ve iki polisimizin şehit olduğu silahlı saldırı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanmış, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli dahil toplam 5 kişi gözaltına alınmıştır" denildi.

Ayrıca olayın gerçekleştiği Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne Türk bayrağı asıldı.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

İzmir’in Balçova ilçesinde polis merkezinde 2 polisin şehit olduğu, 2 polisin de yaralandığı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Balçova Salih İşgören Polis Merkezine yönelik gerçekleştirilen ve iki polisimizin şehit olduğu silahlı saldırı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturmaya başlanmış, 2 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 6 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine İzmir 5’inci Sulh Ceza Hakimliği'nin 08.09.2025 tarih ve 2025/10353 D. iş sayılı kararı ile meydana gelen silahlı saldırı olayı ile ilgili olarak görsel, yazılı ve internet ortamındaki her türlü medyada yayın yasağı konulmasına karar verilmiştir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir" denildi.

2 polisi şehit eden 16 yaşındaki saldırganın ailesinden kafa karıştan sözler2 polisi şehit eden 16 yaşındaki saldırganın ailesinden kafa karıştan sözlerHaber
İzmir'de karakola uzun namlulu ''çocuk'' saldırısı: 2 evladımız şehit düştüİzmir'de karakola uzun namlulu ''çocuk'' saldırısı: 2 evladımız şehit düştüHaber

 

DHA

text-ad
Etiketler izmir polis merkezi silahlı saldırı şehit
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İktidarın ''ah keşke'' dedirten yeni enflasyon hedefi ve Dolar kuru beklentisi belli oldu İktidarın ''ah keşke'' dedirten yeni enflasyon hedefi ve Dolar kuru beklentisi belli oldu İspanya A Millilerimizi 6-0 mağlup etti, İspanyol basınından Türk Bayrağı ayıbı geldi! İspanya A Millilerimizi 6-0 mağlup etti, İspanyol basınından Türk Bayrağı ayıbı geldi! Emeklilerle yapılan seçim anketinin kaybedeni de Erdoğan ve AK Parti oldu Emeklilerle yapılan seçim anketinin kaybedeni de Erdoğan ve AK Parti oldu Biri yeni biri eski 2 Filenin Sultanı birbirine girdi... Duygu Bal, İlkin Aydın'ı çileden çıkardı Biri yeni biri eski 2 Filenin Sultanı birbirine girdi... Duygu Bal, İlkin Aydın'ı çileden çıkardı Motosikletli sosyal medya fenomeni gezgine hakaret yağdırıp taş atarak kovaladılar Motosikletli sosyal medya fenomeni gezgine hakaret yağdırıp taş atarak kovaladılar EYT'den emekli olamayan ''EYT mağdurları''na kademeli emeklilik müjdesi... EYT'den emekli olamayan ''EYT mağdurları''na kademeli emeklilik müjdesi... Millerin 6-0 İspanya hezimeti sonrası demediğini bırakmadı Millerin 6-0 İspanya hezimeti sonrası demediğini bırakmadı Çanakkale şehidi Teğmen İbrahim Naci'nin günlüğü ortaya çıktı Çanakkale şehidi Teğmen İbrahim Naci'nin günlüğü ortaya çıktı Meğer ''Türkiye ne gördüyse, AK Parti sayesinde'' görmüş! Meğer ''Türkiye ne gördüyse, AK Parti sayesinde'' görmüş! CHP İl Başkanlığı'na gelen Gürsel Tekin'e su şişesi atıldı CHP İl Başkanlığı'na gelen Gürsel Tekin'e su şişesi atıldı
''Engin beni evden kovdu'' deyip mesajları yayınlayan Dilan Polat bu sefer de görüntüleri ifşa etti ''Engin beni evden kovdu'' deyip mesajları yayınlayan Dilan Polat bu sefer de görüntüleri ifşa etti Jose Mourinho'yu kovan Fenerbahçe'de teknik direktörlük için 39 yaşında sürpriz isim! Jose Mourinho'yu kovan Fenerbahçe'de teknik direktörlük için 39 yaşında sürpriz isim! Manifest kızlarından teşhircilik soruşturması ve sosyal medya linci sonrası dikkat çeken karar Manifest kızlarından teşhircilik soruşturması ve sosyal medya linci sonrası dikkat çeken karar Bir dönem Yeşilçam'a damgasını vuran ismin yeni yaşantısı ve son hali herkesi şaşırttı Bir dönem Yeşilçam'a damgasını vuran ismin yeni yaşantısı ve son hali herkesi şaşırttı Manifest'in kızlarından teşhircilik soruşturmasına video klipli tepki! Manifest'in kızlarından teşhircilik soruşturmasına video klipli tepki! Tutuklanan Antalya Emniyet Müdürü'nün ifadesi ortaya çıktı Tutuklanan Antalya Emniyet Müdürü'nün ifadesi ortaya çıktı Türkiye'nin 3 büyük şirketi daha iflas bayrağını çekti Türkiye'nin 3 büyük şirketi daha iflas bayrağını çekti Fırtınalar kopan CHP'de tüm taşları yerinden oynatacak anket Fırtınalar kopan CHP'de tüm taşları yerinden oynatacak anket 2 polisi şehit eden 16 yaşındaki saldırganın ailesinden kafa karıştan sözler 2 polisi şehit eden 16 yaşındaki saldırganın ailesinden kafa karıştan sözler İzmir'de karakola uzun namlulu ''çocuk'' saldırısı: 2 evladımız şehit düştü! İzmir'de karakola uzun namlulu ''çocuk'' saldırısı: 2 evladımız şehit düştü!