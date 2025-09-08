İzmir'de polis merkezi saldırısında gözaltı sayısı yükseldi

İzmir'de polis merkezine düzenlenen saldırıda gözaltı sayısı 5'e yükseldi. Öte yandan saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi.

İzmir’in Balçova ilçesinde polis merkezinde 2 polisin şehit olduğu, 2 polisin de yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren E.B. ile babası N.B. ve annesi A.B.'nin ardından soruşturma kapsamında 2 arkadaşı daha gözaltına alındı. Böylelikle gözaltı sayısı 5'e çıktı.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Balçova Salih İşgören Polis Merkezine yönelik gerçekleştirilen ve iki polisimizin şehit olduğu silahlı saldırı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanmış, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli dahil toplam 5 kişi gözaltına alınmıştır" denildi.

Ayrıca olayın gerçekleştiği Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne Türk bayrağı asıldı.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

İzmir’in Balçova ilçesinde polis merkezinde 2 polisin şehit olduğu, 2 polisin de yaralandığı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Balçova Salih İşgören Polis Merkezine yönelik gerçekleştirilen ve iki polisimizin şehit olduğu silahlı saldırı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturmaya başlanmış, 2 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 6 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine İzmir 5’inci Sulh Ceza Hakimliği'nin 08.09.2025 tarih ve 2025/10353 D. iş sayılı kararı ile meydana gelen silahlı saldırı olayı ile ilgili olarak görsel, yazılı ve internet ortamındaki her türlü medyada yayın yasağı konulmasına karar verilmiştir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir" denildi.

DHA