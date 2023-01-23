İzmir’de Profesyone Masaj ve Terapi Hizmetleri

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Masaj Kültürü

Daha çok eski gelenksel tedavi türlerinden sayılsa da hala sağlık için başvurulan en önemli yöntemlerden biri olarak kabul görmektedir. Masaj ile yöntemi m.ö 3000 yıllarında Asya böglesinde ortaya çıkan bir tedavi yöntemi olsa da zamanla tüm dünyaya yayılmış ve binlerce yıldır insanlık için vazgeçilmez bir hal almıştır. Ülkemizde de tüm dünyada olduğu gibi çok sevilmiş ve benimsenmiştir. İzmir bölgesinde 1950'lerin başından beri hizmet veren birçok İzmir masaj salonu ve İzmir masaj terapistleri olmuş ve kimisi uzun yıllar içinde iyice tecrübe sahibi olup birçok insanın sağlığına şifa olmuştur.

İzmir’de Uygulanan Masaj Türleri Nedir?

Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir bölgesinde de belli başlı masaj türleri hemen İzmir Masaj salonlarında bulunmaktadır. Bunların başlıcaları; Klasik Masaj, Thai Masajı, Aromaterapi Masajı, Refleseloji Masajı, Lenf Drenaj Masajı, Sporcu Masajı, Baş-Boyun ve Omuz, Sıcak Taş Masajı gibi türlerden oluşur. Bu masaj türleri hakkında daha fazla bilgi vermek gerekirse;

Klasik Masaj; Sert dokunuşlar ve dairesel hareketler kullanılarak fiziksel olarak olumlu etkiler bırakan İzmir masaj için en bilindik masaj türüdür, isveç masajı olarakta bilinir.

Thai Masajı; Özellikle uzak doğu kültürü barındıran gerek seans esnasında yakılan güzel kokulu tütsüler, uzakdoğunun sakinleştirici müzikleri eşliğinde yapılan ve Vücudumuzda ki esnekliğimizi arttırmak için, kas ve eklem rahatlaması amacıyla yapılan ve vücudun enerji sistemlerini dengeleyerek hafif baskılar ve germe hareketlerinin uygulandığı bir sevilen bir İzmir masaj türüdür.

Arometerapi Masajı; aromaterapi türünü diğerlerinden ayıran en önemli unsuru bitki özlerinden elde edilen esans ve karışımlardan hazırlanan yağları kullanarak uygulanan bir masaj türü olmasıdır.

Reflekseloji Masajı; Ayak masajı olarakta adlandırdığımız reflekseloji, ayak, ayak bileği yaralanmaları gibi spor veya iş yaparken rahatlatmak için uygulanır.

Lenf Drenaj Masajı; lenf dolaşım hızını arttırarak vücuttaki toksinleri ve varsa biriken ödemlerin atılmasına yardımcı olan bir tür olmakla bilinir. İzmir masaj türleri arasında kilo vermeye yardımcı bir masaj arıyorsanız tercih edebileceğiniz bir hizmet olacaktır.

Spor Masajı; Genel olarak sporculara spor etkinlikleri öncesi veya sonrasında uygulanmasıyla bilinir. Sporcunun yaralanmalarını, kas ağrısı ve zedelenmesini engellemek amacı ile yapılan bir masaj türüdür.

Baş Boyun ve Omuz Masajı; Özellikle baş, boyun ağrısı, uykusuzluk gibi sorunların giderilmesi için uygulanan bir terapi türüdür.

Sıcak Taş Masajı; Bu masaj türü genelde İzmir masaj hizmeti alacak kişilerin hamam ve spa merkezlerinde tercih ettiği bir türdür. Genelde volkanik şifalı taşlar kullanılarak yapılan bir masaj yöntemi olmakla bilinir.

Shiatsu Masajı; Vücudumuza parmak darbeleriyle yapılan bir masaj türüdür.

İzmir Masaj Salonları İçin Nasıl Giyinilmeli?

Birçok İzmir masaj salonu size havlu, peştemal, bornoz, terlik vermektedir. Hamam veya Saunada bikini ve mayo gibi giysiler de girilebilir ancak terapi esnasında vucüttaki kan dolaşımını etkileyecek lastikli veya dar giysilerden kaçınılması tavsiye edilmektedir.