İzmir'de referandum ! Belediye çalışanları sandığa gitti

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 5 bin 760 memuru ilgilendiren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri sürerken, Tüm Bel-Sen tarafından taslaktaki 6 maddenin oylanması için referandum yapıldı. Üyelere, 10 birimde kurulan sandıklarda, ilgili maddelerin son haliyle kabul edilip, edilmemesi konusunda görüşleri soruldu. Memurlar, üzerlerinde 'ret' veya 'kabul' yazan kağıtları, tercihlerine göre sandıklara attı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 5 bin 760 kamu emekçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor. Memurların örgütlü bulunduğu Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) İzmir 1 No'lu Şube, taslakta yer alan 6 maddenin üyelerce oylanması için referandum yapma kararı aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ana binası, İZSU, ESHOT, zabıta, Eşrefpaşa Hastanesi'nin de içinde bulunduğu 10 birimde sandık kuruldu. Memurlar, üzerinde 'kabul' veya 'ret' yazılı kağıtları, şeffaf sandıklara attı.

Şube Başkanı Anıl Kaçar, oylamaya sundukları maddeler hakkında bilgi verdi. Kaçar, şu anda net 1054 TL olarak ödenen sosyal denge tazminatının aylık brüt 1882 TL, net 1600 TL olması yönündeki maddenin yanı sıra 1 Mayıs ve 29 Ekim'de net 750 TL, Kurban Bayramı'nda da net bin TL'lik 3 ikramiye verilmesi maddelerinin oylandığını kaydetti. Kaçar, "Temel derdimiz, herkesin dahil olabildiği bir sözleşme çıkarmak. Sürecin başında 'Söz, karar emekçilerde' demiştik. Bunu gerçekleştirmek istiyoruz" diye konuştu.

BELEDİYE ÇALIŞANLARINA ÇAĞRI

Oylanan maddelerden biri de kreş sayısının; büyükşehir idaresi, İZELMAN ve sendika ile yapılacak çalışma doğrultusunda artırılması. Yine yemekhane iş ve işleyişinin sendika ile birlikte yapılacak düzenleme ile iyileştirilmesi, İZSU'nun yemekhane yapımına dair başlayan ihale sürecinin takip edilmesi yönündeki maddeler de oylamaya sunuldu. Görevde yükselme (müdürlük dahil) ve unvan değişikliği sınavının açılması, ulaşım kartının, BİSİM ve arabalı vapurlarda da geçerli olmasına yönelik çalışmanın başlatılmasına dair madde hakkında karar da referandum maddeleri arasında yer aldı.

TİS ve Hukuk Sekreteri Birkan Acar, oylananlar dışında kalan maddeler için görüşmelerin devam edeceğini belirterek, "Yıllar sonra kazanılan haklarımız bizim için bir imkandır. TİS taslağında yer alan maddelerin tamamının kabul görmesi için bütün belediye emekçilerini sendikamız çatısı altında toplanmaya davet ediyoruz. Daha güçlü bir sendika ile hem çalışma şartlarımızın hem de özlük haklarımızın daha ileriye gideceğini biliyoruz. Önümüzde merkezi hükümet ile imzalanacak TİS var. Hükümet ile imzalanacak TİS'ten de iyi bir sonuç almak için güçlü bir sendika, güçlü bir konfederasyon olmamız gerekiyor" dedi.