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  3. 23 Ekim 2020 22:56

İzmir'de sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 30 oldu

İzmir'de, sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan iki kişi daha hayatını kaybetti.

İzmir'de sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 30 oldu
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Sahte içki zehirlenmesi belirtileriyle özel bir hastaneye başvuran Ömer Ali Ö. ve Murat A. rahatsızlanmasının ardından yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen Ömer Ali Ö. ve Murat A. hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, İzmir genelinde 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 30'a çıktı.

izmir , ölüm , sahte içki
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