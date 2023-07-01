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İzmir'de sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'de sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan Atatürk Mahallesi'ndeki sazlık alanda çıkan yangının kontrol altına alındığı duyuruldu. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, sazlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Atatürk Mahallesi'ndeki sazlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir Seferihisar'da yangın: 2 uçak, 2 helikopter ve 4 arazözle müdahale ediliyor
İhbar üzerine, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin 2 uçak, 2 helikopter ve 4 arazöz ile yaptığı çalışma sonucu alevler, kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Etiketler yangın izmir
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