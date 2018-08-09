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  3. 09 Ağustos 2018 11:25

İzmir'de şezlong operasyonu

İzmir'in Menderes Belediyesi ekipleri, plajlarda yer alan ve parayla kiralanan tüm şezlonglar kaldırdı.

İzmir'de şezlong operasyonu
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Menderes Belediyesi zabıta ekipleri tarafından ilçenin 43 kilometrelik sahil şeridindeki, parayla kiralanan tüm şezlonglar kaldırılarak, vatandaşların plajlarda gönüllerince yararlanmasının önü açıldı. Menderes Belediye Başkanı AK Parti'li Bülent Soylu, "Menderes'imizin sahillerinde yer alan işletmelerin plajlarda halka parayla kiraladığı tüm şezlongları kaldırttık. Plajlar vatandaşındır. İşletmelerin şezlong kiralaması yasaktır. 43 kilometrelik sahil şeridimizin tamamı halk plajı olarak ücretsiz hizmet vermektedir. Konuyla ilgili zabıta ekiplerimiz sürekli takiplerini sürdürmektedirler. Vatandaşlarımızın huzurlu, güvenli ve konforlu bir şekilde tatillerini yapmaları için her türlü çalışmayı yapıyoruz, yapmayı da sürdüreceğiz" dedi.




DHA

izmir , menderes , şezlong
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