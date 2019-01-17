İzmir'de skandal olay ! Vatandaş fark etti, suçüstü yakalandı

Bu kadarına da pes dedirten olay, Tire ilçesi TOKİ Mahallesi gençlik deresi mevkiinde meydana geldi. Özel bir firmaya ait olan ve Küçük Menderes Havzası’nda çalışan bir vidanjör, deposunda bulunan atık sıvıları ilçede boşaltırken yakalandı. Vidanjörün boşaltım yaptığını fark eden bir vatandaş, durumu hemen zabıtaya haber verdi. Tire Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kısa süre içerisinde döküm alanına geldi. Vidanjörü suçüstünde yakalayan zabıtalar; jandarma, İzmir Su ve Kanalizayon (İZSU) ve Çiftçi Malları Koruma ekiplerini de bölgeye çağırdı. Vidanjörü kullanan şahıs, atıkların kimyasal değil evsel atık olduğunu iddia etti.

CEZA KESİLDİ

Zabıta ekipleri bunun üzerine vidanjördeki atık sıvıdan numune aldı. Numunelerin, tahlil için İzmir İl Çevre Müdürlüğü’ne gönderileceği ifade edilirken, dereye atıkları boşaltan firmaya "Kabahatler Kanunu" ve "Çevre Koruma Kanununa" göre ceza kesildi. Yetkililer, evsel atık da kontrolsüz dökümün suç olduğunu, bu atıkların arıtma tesislerine veya atık bertaraf merkezlerine dökülmesi gerektiğini bildirdi.