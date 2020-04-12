İzmir'de sokakları atlar doldurdu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde sokakların boşalmasını fırsat bilen atların bir çocuk parkına girerek otlaması ilginç görüntülere sahne oldu.
Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı İzmir'de sokak ve caddeler sessizliğe büründü.
Bayraklı ilçesindeki 75. Yıl Mahallesi'nde ise sokakların sakinliğini fırsat bilen başıboş atların yeşil alanlar ve oyun parkında özgürce otlaması dikkati çekti.
Mahalleyi çevreleyen kırsal bölgelerden geldiği değerlendirilen 2 tay ve 8 at, çim alanlarda yayıldı, boş yollarda ve kaldırımlarda yürüdü.
Bu sırada taylar da annelerini emerek kırsal manzaraları şehir meydanına taşıdı.
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