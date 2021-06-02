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İzmir'de tepki çeken görüntüler: İtfaiye aracını kullanan kadınlar olay oldu

İzmir'de itfaiye aracını kullanan kadınların sosyal medyada paylaştığı video tepkilere neden oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye daire başkanlığı Toros eğitim merkezinde 3 kadın tarafından kaydedilen video sosyal medyada gündem oldu. Devletin itfaiye araçlarını kullanabilecek kadar cesurca hareket eden kadınların davranışları büyük tepki çekerken, görüntüler kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.

BİRİ ARACI KULLANDI, DİĞERLERİ ARKADA SEYAHAT ETTİ
Toros Eğitim Merkezi'nde çekilen videoda, kadınlardan biri itfaiye aracını kullanırken, diğer ikisi ise araca asılarak arkada seyahat ederken görülüyor.

"YANGIN VAR DEDİLER GELDİK"
Videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşan kadınların "Yangın var dediler geldik" ifadesini kullandıkları görüldü."

Etiketler izmir itfaiye aracı sosyal medya
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