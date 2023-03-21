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İzmir'de tombala baskını: 458 bin TL ceza kesildi

İzmir'de tombala baskını: 458 bin TL ceza kesildi
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İzmir'in Bornova ilçesinde, kahvehanede tombala oynadıkları belirlenen 113 kişiye 458 bin 215 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökdere Mahallesi'nde tombala oynatıldığı bilgisi üzerine, önceki gün, söz konusu kahvehaneye operasyon düzenledi. Operasyonda, 113 kişi tombala oynarken suçüstü yakalandı. Şüphelilere toplam 458 bin 215 lira idari para cezası kesildi. Kumar oynatılan işletme mühürlenirken, kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu. B.A. hakkında, 'Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' ve 'Mühür bozma' suçundan adli işlem başlatıldı. 

DHA

Etiketler izmir tombala kahvehane
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