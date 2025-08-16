İzmir'de toplu ulaşım zamlandı, aktarma kaldırıldı

İzmir'de şehir içi toplu ulaşıma zam yapıldı, tam biniş ücreti 30 TL'ye, öğrenci biniş ücreti 15 TL'ye yükselirken, İZBAN'da 90 dakika ücretsiz aktarma ve Halk Taşıt uygulamaları kaldırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere şehir içi toplu ulaşıma zam yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ağustos ayı olağan meclis toplantısının üçüncü birleşiminde alınan kararlarla kentteki toplu ulaşım tarifeleri düzenlendi.

Bu kapsamda yeni ücretler şu şekilde oldu:

Tam biniş ücreti 30 TL

Öğrenci biniş ücreti 15 TL

Öğretmen biniş ücreti 20 TL

60 yaş üstü biniş ücreti 25 TL

Aylık öğrenci abonman kontör ücreti 6,34 TL

Mecliste oy çokluğuyla TCDD ve belediyenin yüzde 50 ortak olduğu İZBAN'da 90 dakika ücretsiz aktarma ve Halk Taşıt uygulamalarının kaldırıldığı ifade edildi.

Yeni sistemin, İZBAN tarafından yapılacak teknik altyapı çalışmaları tamamlanınca hayata geçirileceği, İzmirim Kart'ın İZBAN'da geçerliliğini koruyacağı ama yolcuların belirtilen ayrıcalıklardan faydalanamayacağı belirtildi.