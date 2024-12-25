İzmir’de tüm organizasyonlar yasaklandı

İzmir Valisi Süleyman Elban, şehir merkezinde düzenlenen yürüyüş ve yarış gibi etkinliklerin trafiği aksattığı gerekçesiyle yasaklandığını belirterek, "Bahardan bu yana bir karar aldık ve şehir içinde artık bu tür organizasyonlara izin vermiyoruz. Şehrin trafiği kilitlenmesin diye bu kararı aldık ve uygulamaya başladık" dedi

İzmir Valisi Süleyman Elban, kentte yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Demirören Medya’yı ziyaret eden Vali Elban, trafik düzenlemelerinden turizm projelerine, dijitalleşme adımlarından güvenlik önlemlerine kadar geniş bir yelpazede bilgi verdi.

ETKİNLİKLERE TRAFİK ODAKLI YENİ DÜZEN

İzmir’in sosyal etkinlik yoğunluğuna dikkat çeken Vali Elban, şehir trafiğini aksatan organizasyonlarla ilgili yeni bir karar aldıklarını duyurdu. Çeşme otobanı ve sahil bulvarı gibi ana arterlerde düzenlenen maraton, bisiklet yarışı ve yürüyüş gibi etkinliklerin, kentte ciddi trafik sorunlarına yol açtığını belirten Elban, bahar aylarından itibaren şehir içinde bu tür organizasyonlara izin verilmediğini söyledi.

“Elbette etkinliklerin önemi büyük ancak şehir trafiğini tamamen kilitlemenin bir anlamı yok. Organizasyonları kırsal bölgelerde gerçekleştirme alternatifi sunduk” diyen Elban, sembolik birkaç etkinliğin ise daha dar kapsamlı olarak devam ettirileceğini belirtti.

EFELER YOLU İLE TARİHİ VE TURİZMİ CANLANDIRMA HEDEFİ

Vali Elban, İzmir’in turizm potansiyelini artırmak için hayata geçirilen Efeler Yolu Projesi hakkında bilgi verdi. İzmir işgali döneminde Kuvay-i Milliye hareketinin karargah olarak kullandığı bölgeleri kapsayan rota, kültür, tarih, spor ve dini turizmi bir arada sunmayı hedefliyor.

“Elimizdeki tarihi mirası ayağa kaldırarak gençlerimize ve turistlere sunmayı amaçlıyoruz” diyen Elban, projenin aynı zamanda kırsal kalkınmayı destekleyeceğini ve agroturizm olanaklarını artıracağını vurguladı.

Konak ilçesindeki tarihi Damlacık semtinde başlatılan dijital eğitim seferberliği de İzmir’in geleceğe yönelik vizyon projelerinden biri. Semtteki tescilli binaların tamamını dijitalleşme merkezi olarak tahsis ettiklerini belirten Elban, binalarda kodlama, tasarım ve grafik gibi alanlarda eğitim verileceğini söyledi.

“Her binanın dijitalleşme kapsamında bir işlevi olacak. Öğrencilerimize bu alanda yeni beceriler kazandırmayı hedefliyoruz” diye konuşan Vali, dijitalleşme bağlamında önemli bir sürpriz projelerinin de yakında açıklanacağını müjdeledi.

İzmir’in huzur ve güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalar da aralıksız devam ediyor. Özellikle Çeşme ve Alaçatı’da artış gösteren asayiş olaylarına karşı alınan önlemlerin etkili olduğunu belirten Elban, emniyet ve jandarma ekiplerinin koordinasyonu sayesinde 2023 yaz sezonunun huzurlu geçtiğini ifade etti.

“Vatandaşlarımızdan büyük destek alıyoruz. İzmir’in artık sadece huzurla ve keyifle anılmasını istiyoruz” diyerek bu yöndeki çabaların devam edeceğini belirtti.