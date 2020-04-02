''İzmir'de vaka sayısı açıklanandan daha fazla''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de 853 koronavirüs vakası olduğu ve 18 kişinin yaşamını yitirdiği açıkladı. Bakan Koca’nın açıklamalarını değerlendiren İzmir Tabip Odası Başkanı Funda Barlık Obuz vakanın açıklanandan fazla olduğunu söyleyerek, 918 vaka tespit ettiklerini ve bunun 100’nün sağlık çalışanı olduğunu belirtti.

“Bakanlığın açıkladığı veri ise sadece testleri pozitif kişilere yönelik” diyen Obuz, bu nedenle ildeki vakaların daha yüksek olduğunu tahmin ettiklerini vurgulayarak, ölenlerle ilgili verilen ellerinde olmadığını ekledi.

İZMİR'DEKİ YURTTAŞLARA UYARILAR

Yurttaşlara izolasyon çağrısında bulunan Obuz, şunları söyledi: “Bu aşamada en önemli konu; izolasyon. Yani, test yapılan, pozitif olan ve genel durumları iyi olan hastaların izolasyona uymaları, evlerinden çıkmamaları gerekiyor. Bu çok ama çok önemli. Ayrıca 'filyasyon' dediğimiz temaslıların tümüne ulaşılması etkin bir şekilde sağlanmalı. Yani pozitif çıkan kişinin temaslı olduğu kişiler hızla tespit edilmeli. Çok daha sıkı kontrol edilmeli.”

MALZEME SORUNU

Sağlık çalışanlarının malzeme sıkıntısını giderilmeye başladığını ifade eden Obuz, “Devlet iş yerleri ve fabrikalardaki çalışmama koşullarını da sağlayabilirse, katı bir şekilde hareketlilik azaltılabilirse önemli bir mesafe kat edilebilir. Ancak özellikle 60 yaş üzerinin çok dikkatli olması gerekiyor. Daha kırılgan kişilere bulaşma durumunun önünü almak gerekiyor" diye konuştu.

