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İzmir’de vapur seferleri iptal edildi

İzmir’de vapur seferleri iptal edildi

İzmir’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

İzmir Deniz İşletmeciliği Genel Müdürlüğünden (İZDENİZ) tarafından yapılan açıklamada, arabalı vapur seferleri dahil tüm deniz seferlerinin 22.15 itibariyle iptal edildiği bildirildi. Açıklamada, ”Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle tüm seferlerimiz saat: 22.15 den itibaren geçici süreyle iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

 

Etiketler izmir fırtına vapur seferleri iptal
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