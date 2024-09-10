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İzmir'deki çevre felaketi sebebiyle belediyeye 1,8 milyon TL ceza

İzmir'deki çevre felaketi sebebiyle belediyeye 1,8 milyon TL ceza
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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesine 1 milyon 858 bin Türk lirası para cezası kesildiği ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve balık ölümleri nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesine 1 milyon 858 bin Türk lirası para cezası uygulandığını ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İzmir Körfezi'nde meydana gelen kirlilik ve balık ölümlerinin ardından inceleme başlatıldığı, Bakanlığa bağlı uzman ekiplerle mobil su ve atık su laboratuvarının bölgeye sevk edildiği hatırlatıldı.

NUMUNE ALINDI, ANALİZ YAPILDI

Körfez'e dökülen derelerden ve atık su arıtma tesislerinin çıkışlarından numuneler alındığı belirtilen açıklamada, analizler sonucunda İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğüne bağlı Çiğli Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi ile Güneybatı Atıksu Arıtma Tesislerinin, "çevre mevzuatında belirtilen standartların üzerinde" kirli suları İzmir Körfezi'ne deşarj ettiklerinin belirlendiği aktarıldı.

1.8 MİLYON TL PARA CEZASI KESİLDİ

Açıklamada "İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğüne 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 1 milyon 858 bin 610 Türk lirası idari ceza uygulandı. Ayrıca sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu." bilgisi verildi.

Öte yandan İzmir Körfezi'nde dün de deniz suyu renginin yeşil ve kahverengiye döndüğünün ve Karşıyaka ilçesi Aksoy Mahallesi civarında çok sayıda ölü balığın deniz yüzeyine çıktığının görüldüğü kaydedildi.

Etiketler izmir İzmir çevre kirliliği İzmir Çevre kirliliği ceza Çevre Şehircilik Bakanlığı izmir balık ölümleri
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