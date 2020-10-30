SON DAKİKA
BAKAN KURUM'DAN İLK AÇIKLAMA: ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR
Deprem sonrası İzmir'den dumanlar yükseldi! İşte korkunç görüntüler
Deprem sonrası İzmir'den dumanlar yükseldi! İşte korkunç görüntüler
İzmir'deki deprem sonrası kabus anları kamerada!
İzmir'deki deprem sonrası kabus anları kamerada!
İzmir'deki deprem Deprem İstanbul ve Trakya'da da hissedildi
İzmir'deki deprem Deprem İstanbul ve Trakya'da da hissedildi
Depremin merkez üssü İzmir'de binalar yerle bir oldu
Depremin merkez üssü İzmir'de binalar yerle bir oldu
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 30 Ekim 2020 15:34

İzmir'deki deprem Deprem İstanbul ve Trakya'da da hissedildi

Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem Trakya ve İstanbul'da da hissedildi.

İzmir'deki deprem Deprem İstanbul ve Trakya'da da hissedildi
A+ A-

AFAD tarafından Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan ve 6,6 büyüklüğündeki deprem Trakya ve İstanbul'da da hissedildi. 

Edirne, Kırklareli, İstanbul ve Tekirdağ'da depremi hisseden vatandaşlar ev ve iş yerlerinden cadde ile sokaklara çıktı. Bölgede kısa süreli panik yaşandı.

Yetkililer, Trakya illerinde deprem nedeniyle kendilerine iletilen bir olumsuzluğun olmadığını belirtti.

istanbul , deprem , tekirdağ , deprem oldu , deprem hissedildi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM