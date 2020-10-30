İzmir'deki deprem Deprem İstanbul ve Trakya'da da hissedildi

AFAD tarafından Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan ve 6,6 büyüklüğündeki deprem Trakya ve İstanbul'da da hissedildi.

Edirne, Kırklareli, İstanbul ve Tekirdağ'da depremi hisseden vatandaşlar ev ve iş yerlerinden cadde ile sokaklara çıktı. Bölgede kısa süreli panik yaşandı.

Yetkililer, Trakya illerinde deprem nedeniyle kendilerine iletilen bir olumsuzluğun olmadığını belirtti.