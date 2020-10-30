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  3. 30 Ekim 2020 18:06

İzmir'deki deprem toplanma alanları! Toplanma alanları sorgulama

Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem sonrası toplanma alanları listesi yayımlandı.

İzmir'deki deprem toplanma alanları! Toplanma alanları sorgulama
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de meydana gelen depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

İZMİR DEPREM TOPLANMA ALANLARI

Vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerinden dışarı çıkarken, bir süre sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin merkez üssünü Ege Denizi’nde İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17,26 kilometre açığı olarak açıkladı.

Deprem, Seferihisar’ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir’de bazı binaların yıkıldığı, çok sayıda binada da hasar oluştuğu belirtildi.

E-DEVLET İLE DEPREM SORGULAMA ALANI ÖĞRENME

E-devlet üzerinden şifreniz ile giriş yaptıktan sonra "Acil Toplanma Alanı Sorgulama" sayfasına giderek il, ilçe ve mahalle adını yazarak bulunduğunuz bölgedeki deprem toplanma alanlarını öğrenebilirsiniz.

DEPREM TOPLANMA ALANINI BURADAN SORGULAYABİLİRSİNİZ

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