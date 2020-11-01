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  3. 01 Kasım 2020 14:57

İzmir'deki depremde acı tesadüf! Torununun ismini vermişti

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı’da yıkılan Emrah Apartmanı'nın ismiyle ilgili şoke eden bir tesadüf ortaya çıktı.

İzmir'deki depremde acı tesadüf! Torununun ismini vermişti
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İzmir'in Seferihisar açıklarındaki depremde Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi'nde yıkılan 7 katlı Emrah Apartmanı'nda acı bir tesadüf ortaya çıktı.

TORUNLARINI VE GELİNİNİ KAYBETTİ
Binanın müteahhidi olan Hayati Uzun, 1992 yılındaki Erzincan depreminde torunu Emrah Uzun'u kaybetti ve Bayraklı'ya geldi. Hayati Uzun, burada 2 blok halinde 7 katlı ve 28 daireli bir bina inşa etti ve depremde kaybettiği torunu Emrah'ın adını binaya verdi. Hayati Uzun, süreç içinde başka bir yere taşındı, ancak oğlu Bora, gelini Rabia ve çiftin oğlu Hayati Uzun burada yaşamaya devam etti. Emrah Apartmanı, cuma günü meydana gelen depremde tamamen yıkıldı. Dede Hayati Uzun, bu depremde de kendisi ile aynı adı taşıyan torunu Hayati Uzun ile diğer torununu ve gelinini kaybetti. Oğlu Bora Uzun'un ise ağır yaralı olarak hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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