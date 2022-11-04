İzmir'deki depreme uykuda yakalan aile böyle uyandı: İşte o anlar...

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası saat 04.30'a kadar en büyüğü 2,4 olmak üzere 13 artçı sarsıntı meydana gelirken, depreme uykuda yakalanan bir ailenin çığlıkları ev içindeki kameraya yansıdı.

İzmir'in Buca ilçesinde gece saat 03.29'da 4,9 büyüklüğünde meydana deprem, Manisa, Aydın ve Balıkesir başta olmak üzere çevre illerde hissedilirken, depremin 20 saniye sürdüğü kalp krizi geçiren bir kişinin ise hayatını kaybettiği duyuruldu. Bununla birlikte depreme uykusunda yakalanan bir ailenin görüntüleri şiddetin boyutunu gözler önüne serdi.

''ALLAH, BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM''

Bir oda içinde annesiyle yatan genç şiddetli sarsıntının etkisiyle çığlık çığlığa kaldı. Gencin ''Allah, Bismillahirrahmanirrahim'' dediği duyulurken, diğer odadan gelen kardeşleri söz konusu genci ve anneyi sakinleştirmeye çalıştı. Depremin bittiği anda koltukta yatan kadın, ''Bu bir önceki depremden daha çok oldu'' ifadelerini kullandı.

Öte yandan gece saatlerinde meydana gelen depremle ilgili ortaya çıkan bir görüntü de sosyal medyada gündem yarattı. 03.29'daki depremden saniyeler önce kaydedilen görüntülerde büyük bir ses duyuldu.