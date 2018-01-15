İzmir'deki kahreden haberle ilgili yeni gelişme

İzmir Karabağlar'da 1,5 metre derinliğindeki su dolu çukura giren ve çamura saplanan iki kardeş hayatını kaybetmişti. Tencirlioğlu ailesinin yakını Neşet Güler, "Bugün çadırdan eve taşınacaklardı. Orada çalışanlar, keşke bir önlem alsaydı" dedi



İzmir'in Karabağlar ilçesinde, toplu konut alanında 1.5 metre derinliğindeki su dolu çukurda Yusuf Tencirlioğlu ile kardeşi Ali Tencirlioğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatan Savcılık, gözaltı kararı verdi. Kazıyı yapan şirketini 2 yetkilisi, kepçe operatörü ile inşaat bekçisi gözaltına alındı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

DHA'nın haberine göre; Yusuf Tencirlioğlu ile kardeşi Ali Tencirlioğlu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, olay dün saat 16.00 sıralarında Karabağlar'ın Uzundere mevkiinde, otoban kenarındaki boş arazide meydana geldi. Yusuf Tencirlioğlu ile kardeşi Ali Tenciroğlu, zaman zaman hayvan satış pazarının da kurulduğu bölgede oynarken, içi su dolu çukura düştü. Çukura düşen 2 kardeş, dipteki çamura saplanıp, su birikintisinin üzerine çıkamadı. 2 kardeşin çukura düştüğünü, aynı bölgede oynayan diğer çocuklar fark etti. Olayı çocuklardan öğrenen 2 kardeşin yakınları, hemen bölgeye koştu. Bu sırada teyzeleri, suya girip 2 kardeşi çukurdan çıkardı. Aile üyelerinin çağırdığı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hayatta oldukları tespit edilen 2 kardeş, kaldırıldıkları Dokuz Eylül Üniversitesi ve Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma başlatan Savcılık, gözaltı kararı verdi. Olayda ihmali bulunan şirketin 2 yetkilisi, kepçe operatörü ile inşaat bekçisi gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ'TA TOPRAĞA VERİLECEKLER

Olayda yaşamını yitiren iki kardeşin yakınları, bugün İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna cenazeleri almak için gelirken, anne Fatma Tencirlioğlu ile baba Tevfik Tencirlioğlu'nun Kahramanmaraş'a gittiği ve cenazelerin de Dulkadiroğlu ilçesi Sakarya Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Cenazeyi teslim almak için gelen ailenin akrabası Neşet Güler, "Olay olduğunda biz, işteydik. Çocuklar, oynarken, kepçenin açtığı çukura düşmüş. Sonra çukurdan çıkarıp, hastaneye kaldırmışlar. Aile, kağıtçılık yaparak, geçimlerini sağlıyordu. Mevsimlik gelip, gidiyorlardı. O bölgede çadırda kalıyorlardı. Çocuklar da oralarda oynuyorlardı. Baba, ev kiralamıştı ve bugün taşınacaklardı. Kirasını bile ödemişlerdi. Acımız, büyük. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Orada çalışanlar, bir önlem alsaydı. Çukuru öyle bırakmasalardı. Firmadan henüz kimse, bize gelmedi. Hakkımızı arayacağız. 3 çocuğumuzdan 2'sini kaybettik. Sadece kızları kaldı" dedi.

Cenazeler, birinci derece yakını olmadığı için Neşet Güler'e teslim edilmedi. Cenazeleri teslim almak üzere Kahramanmaraş'tan birinci derece yakınların İzmir'e geleceği belirtildi.