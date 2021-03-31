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İzmir'deki kan donduran vahşette zanlı tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde, ulaşım kartında HES kodunun tanımlı olmaması nedeniyle alınmak istemediği belediye otobüsünde tartıştığı yolcuyu bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Olay, 22 Mart Pazartesi sabahı Bahri Baba Otobüs Durağı'nda meydana geldi. Ballıkuyu-Konak seferini yapan belediye otobüsüne binmek isteyen Ferhat Ş., toplu ulaşımda kullanılan 'İzmirim' kartında HES kodunun tanımlı olmaması nedeniyle sürücü tarafından uyarıldı.

Sürücü ile tartışmaya başlayan Ferhat Ş.'e yolcular da tepki gösterdi. Yolculardan Uğur E. ile Ferhat Ş. arasında arbede yaşandı. Bu sırada Ferhat Ş., cebinden çıkardığı bıçakla Uğur E.'yü yaralayıp, kaçtı. Uğur E., ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavisinin ardından da taburcu edildi.

Otobüsün güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olayın ardından harekete geçen Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ferhat Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler izmir toplu taşıma saldırı bıçaklı saldırı tutuklama hes hes kodu
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