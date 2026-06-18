İzmir'deki kumpir zehirlenmesi davasında karar: Ölen kadının çocuklarına 50'şer bin TL tazminat

İzmir'in Buca ilçesinde yediği kumpir sonrası Salmonella bakterisi kaynaklı gıda zehirlenmesi nedeniyle vefat eden 60 yaşındaki S.B.'nin davasında karar çıktı. İzmir 23. Asliye Hukuk Mahkemesi, işletme sahibine açılan davada merhumenin iki çocuğuna 50'şer bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

İzmir'in Buca ilçesinde geçtiğimiz yılın son günlerinde yaşanan ve 60 yaşındaki S.B.'nin gıda zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trajik olayın tazminat davası karara bağlandı.

İzmir 23. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme heyetinin aileye ödenmesine hükmettiği manevi tazminat miktarı, davanın taraflarınca itirazla karşılandı.

Salmonella Bakterisi Tespit Edildi: Olayın Gelişimi ve Adli Raporlar Soruşturma dosyasına ve mahkeme tutanaklarına göre, ölümle sonuçlanan zehirlenme vakasının gelişim süreci ve resmi laboratuvar bulguları şu şekilde kaydedildi:

28 Aralık 2024 tarihinde Buca Efeler Mahallesi'ndeki bir işletmede kızı ve 12 yaşındaki torunuyla kumpir yiyen S.B., kusma ve ishal şikayetleriyle Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Tedavisinin ardından taburcu edilen talihsiz kadın, 30 Aralık sabaha karşı evinde ölü bulundu.

Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu'nun incelemelerinde ölüm nedeninin kesin olarak 'gıda zehirlenmesi' olduğu saptandı. Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nün kumpir numunesi üzerinde yaptığı analizde ise ölümcül etkilere yol açabilen Salmonella bakterisine rastlandı.

Aynı gün işletmeden kumpir yiyen 4 kişinin daha hastanelik olması üzerine, iş yeri sahibi Neslihan Demircan "Taksirle ölüme neden olma" (15 yıla kadar hapis) ve "Bozulmuş gıda ticareti" suçlamalarıyla tutuklandı. Ayrıca eşi Coşkun Demircan hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

Ceza mahkemesindeki yargılama süreci devam ederken, mağdur ailenin İzmir 23. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açtığı manevi tazminat davasının 7. duruşmasında karar çıktı. S.B.'nin iki çocuğu için talep edilen 500'er bin liralık (toplam 1 milyon TL) manevi tazminat davasını kısmen kabul eden heyet; her bir çocuk için olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte 50'şer bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Kararı yetersiz bulan S.B.'nin çocukları, hukuki itiraz yollarına başvurdu.

DHA