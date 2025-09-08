  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İzmir'deki polis merkezi saldırısında kritik gelişme

İzmir'deki polis merkezi saldırısında kritik gelişme: İstanbul'da yakalandı

İzmir'deki polis merkezi saldırısında kritik gelişme: İstanbul'da yakalandı
Güncelleme:

İzmir'de polis merkezine yönelik hain saldırıyı gerçekleştiren E.B. ile irtibatlı olduğu değerlendirilen İran uyruklu şüpheli, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İzmir’in Balçova ilçesinde polis merkezinde 2 polisin şehit olduğu, 2 polisin de yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren E.B. ile babası N.B. ve annesi A.B.'nin ardından soruşturma kapsamında 2 arkadaşı daha gözaltına alındı. 

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Balçova Salih İşgören Polis Merkezine yönelik gerçekleştirilen ve iki polisimizin şehit olduğu silahlı saldırı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanmış, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli dahil toplam 5 kişi gözaltına alınmıştır" denildi.

Ayrıca olayın gerçekleştiği Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne Türk bayrağı asıldı.

İzmir'de polis merkezine yönelik hain saldırıyı gerçekleştiren E.B. ile irtibatlı olduğu değerlendirilen İran uyruklu şüpheli, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

SALDIRIYLA BAĞLANTILI BİR ŞÜPHELİ İSTANBUL'DA YAKALANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Balçova Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne düzenlenen silahlı saldırıya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, saldırının faili E.B. ile irtibatlı olduğu değerlendirilen İran doğumlu Khaleg Nooriborojerdi, Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 

Böylece gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Öte yandan saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Balçova Salih İşgören Polis Merkezine yönelik gerçekleştirilen ve iki polisimizin şehit olduğu silahlı saldırı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturmaya başlanmış, 2 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 6 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine İzmir 5’inci Sulh Ceza Hakimliği'nin 08.09.2025 tarih ve 2025/10353 D. iş sayılı kararı ile meydana gelen silahlı saldırı olayı ile ilgili olarak görsel, yazılı ve internet ortamındaki her türlü medyada yayın yasağı konulmasına karar verilmiştir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir" denildi.

2 polisi şehit eden 16 yaşındaki saldırganın ailesinden kafa karıştan sözler2 polisi şehit eden 16 yaşındaki saldırganın ailesinden kafa karıştan sözlerHaber
İzmir'de karakola uzun namlulu ''çocuk'' saldırısı: 2 evladımız şehit düştüİzmir'de karakola uzun namlulu ''çocuk'' saldırısı: 2 evladımız şehit düştüHaber

 

DHA

text-ad
Etiketler izmir polis merkezi silahlı saldırı şehit
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Manifest'in kızlarından teşhircilik soruşturmasına video klipli tepki! Manifest'in kızlarından teşhircilik soruşturmasına video klipli tepki! İspanya A Millilerimizi 6-0 mağlup etti, İspanyol basınından Türk Bayrağı ayıbı geldi! İspanya A Millilerimizi 6-0 mağlup etti, İspanyol basınından Türk Bayrağı ayıbı geldi! Piyasalar yine yangın yeri: Döviz uçtu, altın yeni haftaya çifte rekorla başladı Piyasalar yine yangın yeri: Döviz uçtu, altın yeni haftaya çifte rekorla başladı Millerin 6-0 İspanya hezimeti sonrası demediğini bırakmadı Millerin 6-0 İspanya hezimeti sonrası demediğini bırakmadı Manifest kızlarından teşhircilik soruşturması ve sosyal medya linci sonrası dikkat çeken karar Manifest kızlarından teşhircilik soruşturması ve sosyal medya linci sonrası dikkat çeken karar Biri yeni biri eski 2 Filenin Sultanı birbirine girdi... Duygu Bal, İlkin Aydın'ı çileden çıkardı Biri yeni biri eski 2 Filenin Sultanı birbirine girdi... Duygu Bal, İlkin Aydın'ı çileden çıkardı ''Engin beni evden kovdu'' deyip mesajları yayınlayan Dilan Polat bu sefer de görüntüleri ifşa etti ''Engin beni evden kovdu'' deyip mesajları yayınlayan Dilan Polat bu sefer de görüntüleri ifşa etti Fırtınalar kopan CHP'de tüm taşları yerinden oynatacak anket Fırtınalar kopan CHP'de tüm taşları yerinden oynatacak anket İzmir'de karakola uzun namlulu ''çocuk'' saldırısı: 2 evladımız şehit düştü! İzmir'de karakola uzun namlulu ''çocuk'' saldırısı: 2 evladımız şehit düştü! CHP, İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı aldı CHP, İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı aldı
Tutuklanan Antalya Emniyet Müdürü'nün ifadesi ortaya çıktı Tutuklanan Antalya Emniyet Müdürü'nün ifadesi ortaya çıktı Bir dönem Yeşilçam'a damgasını vuran ismin yeni yaşantısı ve son hali herkesi şaşırttı Bir dönem Yeşilçam'a damgasını vuran ismin yeni yaşantısı ve son hali herkesi şaşırttı Türkiye'nin 3 büyük şirketi daha iflas bayrağını çekti Türkiye'nin 3 büyük şirketi daha iflas bayrağını çekti 2 polisi şehit eden 16 yaşındaki saldırganın ailesinden kafa karıştan sözler 2 polisi şehit eden 16 yaşındaki saldırganın ailesinden kafa karıştan sözler Jose Mourinho'yu kovan Fenerbahçe'de teknik direktörlük için 39 yaşında sürpriz isim! Jose Mourinho'yu kovan Fenerbahçe'de teknik direktörlük için 39 yaşında sürpriz isim! Çanakkale şehidi Teğmen İbrahim Naci'nin günlüğü ortaya çıktı Çanakkale şehidi Teğmen İbrahim Naci'nin günlüğü ortaya çıktı İktidarın ''ah keşke'' dedirten yeni enflasyon hedefi ve Dolar kuru beklentisi belli oldu İktidarın ''ah keşke'' dedirten yeni enflasyon hedefi ve Dolar kuru beklentisi belli oldu Motosikletli sosyal medya fenomeni gezgine hakaret yağdırıp taş atarak kovaladılar Motosikletli sosyal medya fenomeni gezgine hakaret yağdırıp taş atarak kovaladılar CHP İl Başkanlığı'na gelen Gürsel Tekin'e su şişesi atıldı CHP İl Başkanlığı'na gelen Gürsel Tekin'e su şişesi atıldı EYT'den emekli olamayan ''EYT mağdurları''na kademeli emeklilik müjdesi... EYT'den emekli olamayan ''EYT mağdurları''na kademeli emeklilik müjdesi...