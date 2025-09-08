İzmir'deki polis merkezi saldırısında kritik gelişme: İstanbul'da yakalandı

İzmir'de polis merkezine yönelik hain saldırıyı gerçekleştiren E.B. ile irtibatlı olduğu değerlendirilen İran uyruklu şüpheli, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İzmir’in Balçova ilçesinde polis merkezinde 2 polisin şehit olduğu, 2 polisin de yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren E.B. ile babası N.B. ve annesi A.B.'nin ardından soruşturma kapsamında 2 arkadaşı daha gözaltına alındı.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Balçova Salih İşgören Polis Merkezine yönelik gerçekleştirilen ve iki polisimizin şehit olduğu silahlı saldırı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanmış, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli dahil toplam 5 kişi gözaltına alınmıştır" denildi.

Ayrıca olayın gerçekleştiği Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne Türk bayrağı asıldı.

SALDIRIYLA BAĞLANTILI BİR ŞÜPHELİ İSTANBUL'DA YAKALANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Balçova Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne düzenlenen silahlı saldırıya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, saldırının faili E.B. ile irtibatlı olduğu değerlendirilen İran doğumlu Khaleg Nooriborojerdi, Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Böylece gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Öte yandan saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Balçova Salih İşgören Polis Merkezine yönelik gerçekleştirilen ve iki polisimizin şehit olduğu silahlı saldırı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturmaya başlanmış, 2 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 6 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine İzmir 5’inci Sulh Ceza Hakimliği'nin 08.09.2025 tarih ve 2025/10353 D. iş sayılı kararı ile meydana gelen silahlı saldırı olayı ile ilgili olarak görsel, yazılı ve internet ortamındaki her türlü medyada yayın yasağı konulmasına karar verilmiştir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir" denildi.

DHA