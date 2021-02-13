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  3. 13 Şubat 2021 15:28

İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı

İzmir Valiliği, 14 Şubat'ta kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkat olması gerektiği bildirildi.

İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı
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Deprem, sel ve son olarak hortum felaketinin yaşandığı İzmir'de Valilik, 14 Şubat Pazar günü için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın sabahtan itibaren sağanak yağışın İzmir genelinde kuvvetli (25-55 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

 

 

DHA

izmir , kuvvetli yağmur
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